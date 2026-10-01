George Weah compie 60 anni: il Milan celebra sui social l’ex attaccante rossonero, vincitore del Pallone d’Oro nel 1995.
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Giornata speciale per George Weah, che oggi festeggia i suoi 60 anni. L’ex attaccante del Milan è stato celebrato anche dal club rossonero, che ha dedicato al campione liberiano alcuni post sui propri canali social per ricordare una delle figure più iconiche della storia milanista.
Weah, gli auguri del Milan
Il Milan ha voluto omaggiare il compleanno dell’ex centravanti con una dedica sui social, ricordando soprattutto il prestigioso riconoscimento individuale conquistato durante la sua carriera.
“Un altro Rossonero vincitore del Pallone d’Oro. Buona giornata, George”, il messaggio pubblicato dal club per celebrare i 60 anni di Weah.
Il Pallone d’Oro e la storia in rossonero
Weah ha vestito la maglia del Milan dal 1995 al 2000, diventando uno dei grandi protagonisti della squadra nella seconda metà degli anni Novanta. Proprio nel 1995, il liberiano conquistò il Pallone d’Oro, entrando nella storia come primo e, ancora oggi, unico calciatore africano ad aver ricevuto il prestigioso premio.
Con il Milan ha conquistato due Scudetti, nel 1995/96 e nel 1998/99, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi rossoneri.
A 60 anni, dunque, Weah viene celebrato ancora una volta dal club che ha rappresentato una delle tappe più importanti della sua straordinaria carriera.
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