Jeremy Menez ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante del Milan ha ricordato anche alcune delle reti più spettacolari realizzate durante il suo percorso da calciatore, soffermandosi in particolare su quella segnata contro il Parma.

Il francese ha poi allargato il discorso al calcio attuale, sostenendo che i giocatori con caratteristiche simili alle sue siano diventati meno frequenti, anche in Serie A.

Menez e il gol di tacco contro il Parma

Quando gli è stato chiesto quale fosse il gol più bello della sua carriera, Menez non ha avuto dubbi. Il francese ha indicato la spettacolare rete realizzata durante Parma-Milan, ricordando anche un'altra marcatura arrivata nel derby contro l'Inter.

“Scelgo il tacco di Parma-Milan: quel gol fece il giro del mondo. Il terreno era bagnato e la palla prese una traiettoria particolare dopo il tocco. Anche il piatto al volo nel derby contro l’Inter, però, è tra le reti che ricordo con maggiore piacere”, ha raccontato l’ex rossonero.

“Nel Milan di Amorim manca fantasia”

Menez ha poi espresso la propria opinione sul calcio moderno e sulla presenza sempre più ridotta di giocatori capaci di puntare sulla creatività e sull'improvvisazione.

Secondo l'ex Milan, anche la squadra allenata da Ruben Amorim risentirebbe di questa caratteristica: “Nel Milan di Amorim, ad esempio, vedo poca fantasia e penso che sia un limite. Ma non è una questione esclusivamente italiana: in generale il calcio ha perso un po’ di quei giocatori creativi”.

Parole che riportano alla memoria il profilo tecnico di Menez, calciatore abile nell'uno contro uno e nelle giocate individuali, caratteristiche che hanno accompagnato soprattutto le sue migliori stagioni in rossonero.