Pasotto: “Maignan ha conservato i gradi con orgoglio”

Marco Pasotto ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Mike Maignan:

“Mike con la fascia al braccio è stato un’eredità che Allegri si è ritrovato al suo arrivo e si è ben guardato dal modificare. Maignan ha conservato i gradi con orgoglio, facendo una sorta di patto con allenatore e società: si va avanti insieme nel nome dell’obiettivo comune, con la massima serietà, a prescindere dal contratto in scadenza. Un patto che, conoscendo la serietà professionale di Mike, ha tranquillizzato il Milan dal punto di vista sportivo. Ma allo stesso tempo era anche una sorta di tacito accordo su una separazione a parametro zero che pareva ineluttabile. Poi il francese ha iniziato a lavorare con Filippi (già alla Juve con Allegri), trovandosi molto bene, e lungo la stagione ha avuto modo di apprezzare i miglioramenti complessivi rispetto alle disgrazie della scorsa stagione”.