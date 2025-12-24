Palma: “Il Milan è sulle tracce di Mascardi, portiere classe 2006”

Marco Palma è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, in cui ha parlato del calciomercato del Milan

“Diego Mascardi (29-09-2006), portiere dello Spezia. Portiere altissimo e dalla grande esplosività, senso della posizione naturale, freddezza e grande personalità che gli consente di guidare la difesa con grande sicurezza. Prodotto delle giovanili dello Spezia dopo aver disputato ottime stagioni, dallo scorso campionato è salito in prima squadra e in questa stagione è sceso in campo 11 volte da titolare. Ottimo il suo percorso con le nazionali giovanili italiane, adesso difende i pali dell’Under 21. Le sue ottime prestazioni in maglia Spezia lo rendono molto seguito sul mercato, in particola da Genoa e Milan.

Somiglianza: Anatoliy Trubin (Benfica)

Valore di mercato: 4 milioni €”.