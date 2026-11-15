Due giocatori stanno attirando l'attenzione del Milan per il prossimo mercato di gennaio, entrambi attaccanti: Tresoldi ed Endrick. Le copertine degli sportivi in edicola mettono in luce queste due potenziali star del gol. Il club rossonero necessita di fare acquisti durante la sessione invernale, se intende migliorare le proprie possibilità di competere, soprattutto con un calendario impegnativo che prevede due partite a settimana e incontri ogni tre giorni. I due nomi coinvolti sono Nicolò Tresoldi del Club Brugge e Endrick del Real Madrid. Entrambi sono menzionati nei titoli dei principali quotidiani sportivi, pubblicati oggi.

La Gazzetta dello Sport dedica un’intera pagina a Nicolò Tresoldi, evidenziando il desiderio del Milan di ingaggiarlo già a gennaio. La testata titola: "Il Milan ci prova: Tresoldi subito". Nel sottotitolo si legge: "Cardinale all'assalto per gennaio. Amorim sta progettando un Diavolo con due punte e Gonçalo Ramos". Per quanto riguarda Endrick, la Gazzetta lo colloca maggiormente con la Roma: "Anche la Roma cerca gol. Endrick un regalo per Gasp".

Il Corriere dello Sport scarta l'idea di Endrick al Milan per ragioni religiose: "Endrick, il Milan no. Il cristiano ferma il Diavolo". Prosegue quindi: "Roma favorita. Il talento del Real apre a Gasperini: D'Amico sta lavorando per il sì a gennaio". Inoltre, si sottolinea: "Il brasiliano è apprezzato da Mourinho, ma finora ha accumulato solo 141 minuti giocati: ha segnato un gol e fornito un assist. Friedkin sta avanzando: prestito con opzione di riscatto".

Tuttosport in una breve nota rimette Tresoldi al centro dell’attenzione per il Milan: "Il tifoso Tresoldi desidera il Milan". Il sottotitolo specifica quindi: "L'attaccante conteso da Mancini e Germania non esiterebbe ad accettare. È il principale obiettivo di Cardinale, che tenterà di portarlo già a gennaio".