Chi si aspettava un Cardinale pronto a lasciare il Milan dovrà ricredersi. All'indomani della nascita di Milan Sports & Entertainment, la holding che riunisce gli investimenti di RedBird a Milano tra sport, infrastrutture e intrattenimento, il proprietario rossonero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il messaggio più forte riguarda il futuro del club: «Non venderò mai il Milan. Mai».

Una presa di posizione netta, rivolta anche ai tifosi che negli ultimi mesi hanno espresso più volte dubbi sulla proprietà americana. Cardinale ha ribadito le proprie ambizioni, indicando chiaramente gli obiettivi: «Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions». La nuova holding rappresenta, nelle sue intenzioni, la base economica per sostenere questo progetto.

Una holding per aumentare la potenza di mercato

La strategia di MSE punta soprattutto a rafforzare le risorse finanziarie del club e ridurre il divario di ricavi con le società della Premier League. Cardinale vuole, evitando che il club debba rinunciare a un obiettivo per ragioni economiche.

Un ruolo centrale sarà affidato al nuovo stadio, considerato dal proprietario l'eredità più importante per il futuro rossonero. «Saremo i primi a realizzare uno stadio dal 2011», ha dichiarato. Il progetto ha già prodotto un primo risultato commerciale con l'accordo siglato con Generali, che verserà al Milan 10 milioni l'anno ancora prima dell'apertura.

Nei piani rientra anche l'area di San Donato, dove la società dispone già del terreno e dell'autorizzazione urbanistica per realizzare un'arena da 20.000 posti. I lavori potrebbero partire in tempi brevi nel caso in cui Milano ottenesse una franchigia di NBA Europe. Secondo Cardinale, il progetto nascerà anche senza un accordo con l'Eurolega, con il primo gruppo di nuove squadre che potrebbe essere annunciato tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Tra le altre iniziative figurano un torneo di tennis in città e una società specializzata nell'hospitality e nella gestione degli impianti, sul modello di Legends, realtà fondata nel 2009 insieme a New York Yankees e Dallas Cowboys. Per replicare un progetto simile a Milano potrebbe essere necessario coinvolgere un altro club come partner.

Da Berlusconi alla fiducia in Amorim

Cardinale è tornato anche sull'espressione «Berlusconi 2.0», utilizzata quattro anni fa al momento dell'acquisto del Milan. Una definizione che molti avevano interpretato come un paragone arrogante, ma che il proprietario ha spiegato diversamente: l'intenzione era prendere ispirazione da quanto Berlusconi aveva realizzato per il club e per la Serie A, utilizzando strumenti e modelli nuovi.

Sul fronte della Lega, Cardinale ha invece espresso contrarietà all'ipotesi di cedere il 30% dei diritti commerciali internazionali a JP Morgan. La sua posizione è puntare sulla pianificazione e sulla creazione di nuove fonti di ricavo.

Infine, spazio alle scelte sportive. Le eventuali amichevoli all'estero della prossima estate si disputeranno negli Stati Uniti, ma la decisione finale spetterà all'allenatore: «La scelta sarà di Ruben». Cardinale ha chiarito che le tournée dovranno essere funzionali alla preparazione della squadra, senza inseguire soltanto maggiori ricavi. «Mettiamo i nostri giocatori al primo posto», ha concluso.