Matteo Gabbia intravede finalmente una possibile data per il rientro. Il difensore del Milan, fermo da circa un mese per un problema muscolare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante un evento della Fondazione Milan alla scuola milanese “Arturo Toscanini”. Per la prima volta ha indicato un periodo per il ritorno in campo. Alla domanda sull'ipotesi gennaio, ha risposto: «Gennaio? Sì, potrebbe essere quello il periodo».

Nessuna intenzione, però, di forzare i tempi. Il centrale vuole completare il recupero prima di tornare a disposizione, con l'obiettivo di evitare nuove ricadute: «Non voglio che ricapiti o che ci siano recidive». Gabbia ha definito «sfortunata» la propria stagione, iniziata già con un problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori per diverse settimane e superato soltanto a ottobre. Poi è arrivato il nuovo stop muscolare, che lo ha nuovamente escluso dalle rotazioni. Il difensore ha anche ringraziato fisioterapisti e staff medico per il lavoro svolto quotidianamente durante la riabilitazione.

Il bilancio della stagione e il messaggio di Amorim

La situazione di Gabbia non è isolata. Il difensore ha riconosciuto che in questo momento il Milan deve fare i conti con diversi infortuni e ha raccontato come i compagni cerchino di sostenersi durante il percorso di recupero. La sosta rappresentava quindi un'occasione importante per recuperare alcuni elementi, un tema già affrontato parlando dei

Gabbia ha poi analizzato la prima parte di stagione. Il cammino in campionato è stato positivo, mentre in Europa League i risultati sono stati meno soddisfacenti: soltanto 3 punti in quattro giornate, tutti conquistati grazie alla vittoria contro il Salisburgo.

Il difensore ha infine riportato il messaggio trasmesso da Amorim allo spogliatoio: quando non si vince, ogni partita deve essere vissuta come una sconfitta pesante. Serve quindi maggiore attenzione in ogni appuntamento. Il gruppo, secondo Gabbia, è motivato e convinto di poter crescere ancora e vivere una stagione importante.