Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domenica 15 novembre, alle 17:30, Ronaldinho tornerà in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì. In vista dell'appuntamento, il brasiliano si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul suo passato al Milan.

Il ricordo dell'esperienza in rossonero è ancora molto positivo: «La parentesi con il Milan è stata stupenda». Gol, allenamenti, Milanello, compagni e vittorie: Ronaldinho conserva un ricordo speciale di quegli anni. Tra i momenti più significativi c'è il derby con l'Inter del settembre 2008, deciso proprio da un suo colpo di testa, che rappresentò anche il primo gol italiano: «Fu la mia prima rete in Italia, fu speciale».

Il ritorno in campo a 46 anni nasce soprattutto da un legame personale. «Sono tornato per l'amicizia che abbiamo con Ignazio Cipriani», ha spiegato parlando del presidente del Ravenna. Sul bilancio della propria carriera, invece, non ha dubbi: ha vinto tutto.

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