Il Milan vuole muoversi in anticipo per blindare uno dei protagonisti della stagione di Ruben Amorim. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ha già pronta una proposta di prolungamento per Adrien Rabiot, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del 2026.

I termini sono precisi. L'attuale contratto scade nel 2028, con un'opzione unilaterale per il 2029, mentre la nuova offerta sposterebbe la scadenza al 2030. Lo stipendio passerebbe da 3,5 a 5 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero alcuni bonus. Rabiot dovrebbe parlarne a breve con la madre Véronique, che ne cura gli interessi, e secondo il quotidiano la volontà del giocatore di restare al Milan è chiara. Il discorso era già stato avviato a metà ottobre, quando erano emersi i primi contatti con il suo entourage. Ora sul tavolo c'è una proposta concreta.

I motivi della volontà di accelerare si vedono soprattutto sul campo. Amorim lo impiega sia da mediano davanti alla difesa sia da trequartista, e il francese sta rispondendo con numeri da attaccante. In Serie A ha collezionato 9 presenze, 7 da titolare, con 5 gol e 4 assist, secondo i dati Sofascore. Un rendimento che contribuisce a fare del Milan la squadra più cinica del campionato.