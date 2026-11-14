Un estratto dell'intervista completa all'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

che ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo per il Milan, è stato il protagonista dell’ultima puntata di Sky Calcio Unplugged insieme a. Ecco le sue osservazioni a 360 gradi riguardo alla sua esperienza con il club rossonero: dalle operazioni di mercato alla forte delusione di non raggiungere la Champions League, fino ad affrontare alcune dinamiche interne e il suo rapporto con. A questo proposito, ecco un estratto delle sue considerazioni riguardo l'attuale proprietario americano di Redbird:

"Mi ricordo quando si era in fase di trattativa per Jashari. . . Ero appena arrivato a Roma e ho apprezzato molto la sua telefonata, poiché desiderava comprendere la situazione riguardo a quell'affare. Gli ho illustrato tutte le dinamiche e mi ha fatto piacere il suo suggerimento: “Se hai bisogno di spendere qualche soldo in più, avvisami perché sono qui per te”. Tuttavia, durante quel processo non ho mai avuto l'opportunità di confrontarmi direttamente con lui, anche se probabilmente era una scelta voluta. C'erano delle figure superiori a me che non avrei mai voluto scavalcare. Non ho mai avuto una comunicazione diretta con lui, e una discussione aperta avrebbe potuto giovare a tutti. Non solo a me, ma davvero a tutti. Affrontando insieme le questioni e le dinamiche avremmo potuto risolvere molte cose in anticipo. Tuttavia, credo che per Cardinale si tratti di un nuovo percorso. Ha avuto esperienze in altri sport negli Stati Uniti. Adesso ha fatto qualcosa di significativo, prendendo le responsabilità e mettendoci la faccia. Avrei preferito avere quella presenza anche durante il mio periodo, poiché sarebbe stata molto preziosa. Ma per il Milan, è meglio tardi che mai. Ora lui, sia in positivo che in negativo, assumerà le sue decisioni e responsabilità. Credo che anche per lui ciò che conta di più sia il bene del Milan. "