Nicolodi: “Questo non è il Gimenez di Rotterdam, spiace per lui”

Pietro Nicolodi è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato dell'attaccante rossonero Santiago Gimenez

Perché secondo te il Milan ha preso Fullkrug?

“È forte di testa, cosa che mi pare manchi nel Milan, ma comunque ha caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno. Io comunque ho visto giocare Gimenez in tante tante partite, sia in campionato olandese che in Champions League, a me è sempre sembrato un buon calciatore, poi non so cosa gli sia preso da quando è a Milano (ride, ndr). Comunque bisogna vedere come Fullkrug si adatta, di tempo ne avrà pochimo presumo. Vediamo”.

Se fossi un dirigente del Milan, punteresti ancora su Gimenez?

“Non lo so. È un altro giocatore rispetto a quello di Rotterdam. Fa specie vedere un giocatore che secondo me è capace non riuscire a rendere in questa maniera. Succede abbastanza spesso che i giocatori fanno bene da una parte e malissimo da un’altra. Un peccato, perché secondo me è un buon giocatore. Certo, vederlo giocare sembra tutto tranne che questo, però l’ho visto giocare talmente tante volte, e bene, che mi fa specie”.