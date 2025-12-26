Nicolodi: “Il Milan ha preso Fullkrug, secondo me perché…”

Pietro Nicolodi è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del calciomercato del Milan e di Fullkrug

Perché secondo te il Milan ha preso Fullkrug?

“È forte di testa, cosa che mi pare manchi nel Milan, ma comunque ha caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno. Io comunque ho visto giocare Gimenez in tante tante partite, sia in campionato olandese che in Champions League, a me è sempre sembrato un buon calciatore, poi non so cosa gli sia preso da quando è a Milano (ride, ndr). Comunque bisogna vedere come Fullkrug si adatta, di tempo ne avrà pochino presumo. Vediamo”.