Il Milan comincia a valutare le prossime mosse in vista del mercato di gennaio e tra i dossier da affrontare ci sono anche quelli di Christian Comotto e Francesco Camarda. Entrambi i giovani erano stati confermati in estate nella rosa di Ruben Amorim, nonostante le diverse richieste ricevute, ma in questa prima parte di stagione hanno trovato poco spazio.

Una situazione che potrebbe spingere la società rossonera a prendere in considerazione una soluzione alternativa per permettere ai due talenti di proseguire il proprio percorso di crescita.

Comotto e Camarda, il minutaggio è un problema

I numeri raccontano le difficoltà incontrate dai due giocatori nel trovare continuità. Christian Comotto ha collezionato appena 18 minuti complessivi, mentre Francesco Camarda è arrivato a quota 96 minuti.

Un impiego limitato che inevitabilmente porta a interrogarsi sulle opportunità a disposizione dei due giovani. La permanenza a Milanello era stata pensata per consentire loro di crescere a contatto con la prima squadra, ma finora le occasioni sono state poche.

Milan, a gennaio prende quota l'ipotesi prestito

La possibilità di una partenza temporanea potrebbe diventare concreta durante la sessione invernale. Il Milan potrebbe valutare un prestito per entrambi, così da garantire loro maggiore continuità e la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico.

La decisione verrà presa considerando le esigenze del club, le valutazioni di Amorim e le aspettative dei giocatori e dei rispettivi entourage. L'obiettivo resta quello di valorizzare due prospetti importanti per il futuro rossonero, evitando che il poco minutaggio possa rallentarne la crescita.