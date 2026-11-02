Il derby vinto contro l'Inter ha restituito entusiasmo al Milan e convinto ulteriormente Gerry Cardinale delle potenzialità della squadra di Ruben Amorim. La proprietà rossonera, però, non vuole fermarsi alla soddisfazione per il 3-1 di San Siro: l'obiettivo è dare continuità ai risultati e costruire una squadra sempre più competitiva.

Tra le priorità della società c'è anche il futuro di Adrien Rabiot, diventato uno dei punti di riferimento del centrocampo rossonero in questa prima parte di stagione.

Rabiot, il Milan vuole blindarlo fino al 2030

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cardinale considera il rinnovo del centrocampista francese una priorità. L'attuale accordo, in scadenza nel 2028, potrebbe essere prolungato fino al 2030.

Rabiot ha avuto un impatto importante sulla squadra di Amorim e la dirigenza vuole premiarne il rendimento, assicurandosi la sua permanenza anche per le prossime stagioni.