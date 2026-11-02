Il Milan potrebbe riservare una sorpresa importante nel mercato di gennaio. A lanciare l'indiscrezione è stato Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha parlato delle possibili strategie rossonere in attacco. Al centro dei discorsi ci sono Francesco Camarda ed Endrick, giovane talento brasiliano attualmente al Real Madrid.

Secondo il giornalista, un'eventuale partenza in prestito di Camarda potrebbe aprire le porte a un'operazione particolarmente ambiziosa: portare Endrick a Milanello già nella sessione invernale. Si tratta, al momento, di una voce di mercato e di un'ipotesi tutta da verificare.

Pellegatti: “Il grande sogno di Cardinale è Endrick”

Il giornalista ha spiegato che l'interesse per il brasiliano sarebbe legato anche alla possibile partenza temporanea di Camarda. L'operazione, tuttavia, presenterebbe difficoltà economiche e soprattutto la necessità di convincere il Real Madrid.

“Non voglio fare nomi buttati lì a caso, ma non sarei sorpreso se Gerry Cardinale, nell’eventualità di una cessione in prestito di Camarda (ipotesi che mi viene riferita come possibile, non direttamente dalla società ma come voce che circola insistentemente), volesse a tutti i costi Endrick del Real Madrid. È il grande sogno del momento, si dice, di Gerry Cardinale, pur a fronte di un’operazione in prestito dai costi molto elevati. Parlavo proprio l’altro giorno con un collega brasiliano, il quale mi diceva: abbiamo una nazionale forte in difesa, ma in questo momento abbiamo qualche difficoltà a centrocampo, mentre davanti il nostro centravanti del futuro sarà proprio Endrick”.