Mike Maignan salterà Milan-Ferencvaros per squalifica. Ruben Amorim potrebbe affidarsi a Lorenzo Torriani nella sfida di Europa League a San Siro.
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Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro il Ferencvaros, in programma giovedì 5 novembre alle 18:45 a San Siro. I rossoneri potranno contare sul sostegno del proprio pubblico, ma dovranno fare a meno di Mike Maignan, costretto a saltare l'appuntamento europeo per squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Bournemouth.
Per Ruben Amorim si apre quindi la necessità di individuare il sostituto del portiere francese. Il principale candidato è Lorenzo Torriani, giovane estremo difensore cresciuto nel settore giovanile rossonero.
Torriani pronto a sostituire Maignan
Per il giovane portiere si tratterebbe di un'opportunità importante per mettersi in mostra in una competizione europea e dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi rossoneri. L'assenza di Maignan potrebbe permettergli di partire dal primo minuto e vivere una serata significativa a San Siro.
Il Milan vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo e dare continuità al successo ottenuto nel derby contro l'Inter. Amorim dovrà gestire le energie della squadra e valutare eventuali rotazioni, senza perdere di vista l'importanza dei tre punti in palio.
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