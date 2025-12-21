Moretto: “Il Milan vuole un difensore in prestito a basso costo”

Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Matteo Moretto ha parlato in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito ai movimenti del calciomercato del Milan:

“In ogni offerta di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan. È una ricorrenza, come il 25 dicembre col Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan, anche ad altri club chiaramente. Anche in questo caso, anche in questa finestra di mercato che sta per arrivare, anche in questi giorni, Disasi è stato offerto al club rossonero che effettivamente sta cercando un difensore. La priorità era coprire l’attacco per poi concentrarsi sul difensore. L’obiettivo è di andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica. Vedremo. Disasi, 71 minuti giocati fin qui con il Chelsea, 27 anni, è stato proposto, vedremo quali saranno le evoluzioni”.