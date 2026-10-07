Diego Moreira può diventare una risorsa importante per il Milan dopo gli infortuni di Saelemaekers ed Estupiñán: Amorim valuta le alternative.
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Il Milan si prepara alla ripresa del campionato con qualche problema sulle corsie esterne. Gli stop di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán hanno infatti ridotto le alternative a disposizione di Ruben Amorim, chiamato a trovare nuove soluzioni in vista della trasferta contro il Sassuolo.
Tra i giocatori che possono approfittare della situazione c’è Diego Moreira, pronto a ritagliarsi uno spazio maggiore nelle prossime settimane.
Moreira, un’occasione da sfruttare
L’esterno portoghese può rappresentare una soluzione interessante per il tecnico rossonero. La sua capacità di giocare largo e di accompagnare l’azione offensiva gli permette di adattarsi alle esigenze del nuovo Milan.
L’assenza di Saelemaekers e i dubbi legati a Estupiñán potrebbero quindi aumentare le possibilità di impiego di Moreira.
Amorim cerca nuove soluzioni
Il tecnico portoghese dovrà ridisegnare almeno in parte le corsie esterne. La situazione dell’infermeria obbliga infatti lo staff a valutare con attenzione le alternative disponibili.
Moreira potrebbe così avere una chance importante già dalla prossima gara di campionato, anche se le scelte definitive arriveranno soltanto dopo gli ultimi allenamenti prima della sfida contro il Sassuolo.
Un periodo importante per il portoghese
La trasferta del Mapei Stadium potrebbe rappresentare un punto di svolta anche per Moreira. Con un calendario particolarmente fitto tra Serie A ed Europa League, Amorim avrà bisogno di tutti gli elementi della rosa.
Per il giovane esterno sarà quindi fondamentale sfruttare ogni opportunità e convincere il tecnico a puntare sempre più sulle sue qualità.
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