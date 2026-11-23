La partita di San Siro contro il Frosinone ha fornito al Milan l'opportunità di inviare un chiaro avvertimento alle avversarie. La squadra di Ruben Amorim ha dominato il Frosinone di Massimiliano Alvini, con protagonismo di Ramos, tornato in rete, insieme a Pulisic, Cisse e Jashari, ma in particolare di Adrien Rabiot, un calciatore completo.

Ieri sera, il francese ha guidato il Milan con la sua esperienza e abilità, portandolo alla vittoria, contribuendo in modo diretto con due assist e mezzo, considerando che l'autorete di Calvani è stata originata da un suo passaggio. Riguardo alla partita di San Siro, La Gazzetta dello Sport ha titolato nella parte alta della sua prima pagina: "Milan, atto di forza", poiché grazie a questi 3 punti la squadra di Amorim non solo si riavvicina a -5 dalla vetta, ma ha anche riconquistato il quarto posto.