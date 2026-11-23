Bruno Fernandes nega le trattative per l'estensione del suo contratto, aprendo una possibilità di speranza per il Milan

Recentemente, il CEO del Manchester United aveva comunicato che erano in corso negoziazioni per il rinnovo di Bruno Fernandes, ma il giocatore stesso ha smentito questa informazione poco prima della sconfitta dei Red Devils ad Anfield contro il Liverpool di Iraola.

Pertanto, sussiste ancora la possibilità tangibile che il portoghese possa lasciare l'Inghilterra a costo zero la prossima estate, ma è importante considerare anche le dinamiche per il mercato invernale, che dipenderanno notevolmente da Pochettino.

Riguardo a questa possibile operazione, i colleghi di Tuttosport hanno titolato questa mattina "Bruno Fernandes: il Milan attende" qualsiasi segnale, comunicazione o indizio per avviare formalmente le trattative in vista della prossima stagione o, eventualmente, già a gennaio.