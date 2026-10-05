Il Milan ha comunicato gli esiti degli accertamenti svolti da Alexis Saelemaekers dopo il recente trauma alla caviglia destra.
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Il Milan ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. L’esterno rossonero è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla caviglia destra, già operata nel 2024, dopo il trauma accusato recentemente in allenamento.
Il comunicato del Milan
“AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.
Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.
Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato”
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