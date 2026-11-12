Diego Moreira non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di parlare del suo trasferimento al Milan. Durante il ritiro del Belgio, l'esterno rossonero ha rilasciato due interviste, a Het Laatste Nieuws e RTL Info, riprese in Italia da MilanNews. A far discutere è stata soprattutto la cifra dell'operazione con lo Strasburgo. Alla domanda sui 50 milioni di euro circolati in estate, Moreira ha precisato: «A dire il vero, un po' di più. Una cifra tra i 50 e i 60 milioni».

Arrivato a Milanello a fine agosto con un contratto quinquennale, il belga ha parlato anche delle tante discussioni nate sui social intorno al suo prezzo. Non sente però una pressione particolare: «Il mio compito era dimostrare che il Milan ha fatto un buon affare acquistandomi». Poi ha aggiunto: «Giocare per il Milan non è cosa da poco», spiegando quanto sia importante farsi trovare pronti, sia fisicamente che mentalmente.

Il derby che ha cambiato tutto

La partita che ha dato maggiore visibilità a Moreira è stata il derby del 31 ottobre. Nel 3-1 contro l'Inter, l'esterno ha partecipato a tutte e tre le reti rossonere, firmando due assist e un gol su punizione. Una serata speciale, che il giocatore difficilmente dimenticherà, come ha confermato lui stesso: «È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria».

Moreira ha riconosciuto anche il contributo dei compagni e ha raccontato di aver avvertito maggiore fiducia da parte dello spogliatoio dopo quella prestazione. Le settimane successive, però, non sono state semplici, anche per i numerosi infortuni che hanno limitato le scelte di Amorim. La sosta potrebbe favorire alcuni rientri, come spiegato nel nostro approfondimento sui tre recuperi attesi da Amorim.

C'è spazio anche per un riferimento a Kaká, visto che Moreira indossa la maglia numero 22. Il belga considera un onore portarla, ma vuole costruirsi un percorso personale senza vivere di paragoni. Finora i numeri gli stanno dando ragione: è tra i rossoneri più efficaci sotto porta, in una squadra diventata la più cinica della Serie A.

Il caso De Winter

Nel corso delle interviste si è parlato anche di. Il difensore rossonero, 24 anni, ha comunicato al ct Mark van Bommel di non voler più rispondere alle convocazioni della nazionale, almeno per il momento. Secondo Voetbalkrant, alla base della decisione ci sarebbero il poco spazio trovato, l'assenza di prospettive con il nuovo commissario tecnico e la recente nascita di un figlio. Van Bommel ha rispettato la scelta, pur ritenendo prematuro un passo del genere da parte di un giocatore così giovane.

Moreira ha preferito non commentare la vicenda: «È una questione personale», ha dichiarato, precisando che si tratta di una decisione tra De Winter e l'allenatore. Sulla concorrenza in nazionale, invece, ha spiegato di viverla come uno stimolo per migliorarsi e trovare ancora più spazio.