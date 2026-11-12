La lista dei possibili rinforzi per la corsia destra si allarga e porta in Premier League. Secondo quanto riportato da TeamTALK, il Milan avrebbe avviato i primi sondaggi per Malo Gusto, terzino francese classe 2003 di proprietà del Chelsea.

Al momento si tratta soltanto di contatti esplorativi: non risultano offerte ufficiali. L'ipotesi dei rossoneri sarebbe quella di un prestito a gennaio, con diritto o obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Una formula che il Chelsea potrebbe valutare, considerando anche lo spazio limitato trovato dal giocatore in questa stagione.

La dirigenza valuta una possibile operazione

Cresciuto nel settore giovanile del Lione, Gusto era stato acquistato dai Blues nel gennaio 2023 per circa 30 milioni di euro di parte fissa, prima di rimanere in Francia in prestito fino al termine della stagione. A Londra si è ritagliato il proprio spazio, ma la concorrenza e le rotazioni potrebbero spingerlo a valutare il futuro.

La necessità di intervenire sulla fascia destra nasce dalle difficoltà legate agli infortuni. Tra gli stop di Saelemaekers, il cui rientro non dovrebbe arrivare prima di febbraio, e di Chukwueze, già ko alla vigilia della trasferta di Genova, le alternative a disposizione di Rúben Amorim sono poche.