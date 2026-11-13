Christian Comotto ha sfruttato la sosta per mettersi nuovamente in evidenza. Il centrocampista rossonero è partito titolare nell'Italia Under 20 di Carmine Nunziata, che giovedì sera allo stadio Euganeo di Padova ha superato 1-0 il Portogallo. A decidere la partita è stato Emanuele Rao al 22', con una splendida giocata: tunnel sull'avversario e destro a giro all'incrocio dei pali.

Comotto ha ricoperto il ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 azzurro, prima di essere sostituito da Di Nunzio al 57'. Ai microfoni di Sportitalia ha commentato innanzitutto la prestazione della squadra: «Siamo contenti, soprattutto anche per l'atteggiamento», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di mettere minuti nelle gambe.

Successivamente il discorso si è spostato sul Milan, dove al momento trova poco spazio. Comotto non ha nascosto la propria ambizione e la voglia di giocare con maggiore continuità, ma ha anche riconosciuto il livello dei compagni con cui deve confrontarsi a centrocampo: «Davanti ho giocatori come Modric, Rabiot, quindi sono tranquillo, comunque».

Il giovane centrocampista ha infine ribadito di essere concentrato al cento per cento sul Milan, senza lasciare spazio a interpretazioni sul proprio futuro immediato.