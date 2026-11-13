Il Milan ha voluto con forza Gonçalo Ramos, con Gerry Cardinale e Ruben Amorim in prima fila, e ora si conoscono anche i dettagli economici dell'operazione. Il portoghese è costato 70 milioni di euro di parte fissa al Paris Saint-Germain, a cui si aggiungono 3,1 milioni di oneri accessori, per un totale di 73,1 milioni iscritti a bilancio. Sono le cifre emerse da un'inchiesta di Calcio e Finanza, che fanno dell'attaccante l'acquisto più caro nella storia del club.

Il contratto è quinquennale, fino al 2031, con una quota di ammortamento pari a 14,62 milioni a stagione. La parte fissa non è stata versata in un'unica soluzione: il Milan la paga in quattro rate da 17,5 milioni, con scadenza il 15 luglio di ogni anno, dal 2026 al 2029.

I bonus: dallo scudetto alla classifica marcatori

Ci sono poi i premi, che possono portare il valore complessivo dell'operazione fino a 86 milioni. Il tetto massimo dei bonus è di 16 milioni, distribuiti su diversi obiettivi. Lo scudetto vale 2 milioni, così come il titolo di capocannoniere della Serie A. La qualificazione alla fase campionato della Champions League garantisce 1,2 milioni, mentre ogni passaggio successivo nella competizione, dai quarti alla semifinale fino alla finale, aggiunge un milione. Un altro milione scatterebbe con la vittoria del trofeo.

Sommati, i singoli premi superano di poco i 9 milioni. La differenza rispetto al tetto massimo dipende da un dettaglio contrattuale: i bonus sono cumulabili nella stessa stagione e ripetibili negli anni, fino al raggiungimento dei 16 milioni.

La clausola che lega i soldi al campo

La parte più interessante riguarda però le condizioni per far maturare i premi. Ramos deve aver giocato almeno il 60% delle partite ufficiali del Milan nelle quali era a disposizione. Esiste anche una seconda soglia:, indipendentemente dai risultati della squadra. L'unica eccezione riguarda il premio per il titolo di capocannoniere, che resta valido comunque.

È una formula che tutela il Milan dal rischio di pagare premi per traguardi raggiunti senza un contributo concreto del giocatore. La questione assume particolare rilevanza anche alla luce del rendimento del portoghese, finito sotto osservazione dopo un avvio di stagione complicato, caratterizzato da poco minutaggio e pochi gol. Tra gli addetti ai lavori c'è chi gli chiede maggiore incisività sotto porta, come Ravezzani alla vigilia di Genova, e chi invece ne ha difeso il lavoro per la squadra, come Luca Marchegiani.