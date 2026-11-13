Nessun problema fisico e nessuna bocciatura. Dietro i pochi minuti di Luka Modric a Wembley c'è una scelta pianificata. Lo ha spiegato Slaven Bilic in conferenza stampa, chiarendo che la prossima partita contro la Repubblica Ceca è considerata altrettanto importante e che l'ingresso del capitano a gara in corso era previsto fin dall'inizio.

Le parole del tecnico sono state soprattutto un attestato di stima nei confronti del numero dieci. «Luka è tutto per noi: capitano, esempio, idolo», ha dichiarato, allontanando qualsiasi dubbio sul ruolo del 41enne in nazionale.

La serata londinese non è stata positiva per la Croazia. L'Inghilterra si è imposta 2-1 con le reti di Rogers e Kane, mentre per gli ospiti è andato a segno Petar Sucic. Modric è entrato al 76' al posto di Misic e ha giocato poco più di un quarto d'ora, senza riuscire a cambiare l'inerzia della gara. La sconfitta arriva dopo il pesante 7-0 incassato dalla stessa Inghilterra a inizio ottobre, ancora in Nations League.

Bilic guarda comunque avanti con ottimismo. Il ct considera la Repubblica Ceca una squadra molto seria, ma ritiene che, ripetendo la prestazione offerta a Wembley, la Croazia avrà buone possibilità di chiudere il girone al terzo posto. Senza dimenticare, come ha precisato, che nel calcio può sempre succedere di tutto.

Per il Milan la gestione delle energie di Modric resta un tema importante in vista della stagione. Il centrocampista continua a sentirsi al centro del progetto: nelle ultime settimane ha ribadito di essere in forma e con ancora tanta passione e ha dichiarato chiaramente che con questo Milan si può lottare per lo scudetto.