Il Milan ha scelto di fare un investimento importante per Diego Moreira. Il nuovo esterno rossonero rappresenta uno dei colpi più costosi del mercato estivo e, nelle ultime ore, sono emersi ulteriori dettagli sulle cifre dell'operazione che ha portato il giocatore dallo Strasburgo a Milanello.

A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha spiegato come è strutturato l'accordo raggiunto tra i due club. Una trattativa complessa, chiusa dal Milan con un esborso economico significativo e con una formula studiata per avvicinarsi alle richieste iniziali della società francese.

Romano svela le cifre dell'affare Moreira

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, la parte fissa dell'operazione ammonta a 50 milioni di euro. A questa cifra andranno poi aggiunti bonus particolarmente importanti, che potrebbero far lievitare il valore complessivo del trasferimento fino a circa 65-66 milioni di euro.

Romano ha spiegato: “L'operazione Diego Moreira avrà queste cifre: 50 milioni di euro di parte fissa più dei bonus molto importanti che potrebbero far arrivare a toccare la cifra totale del pacchetto di 65-66 milioni di euro, con una grossa percentuale sulla futura rivendita”.

Il quadro economico dell'affare, dunque, conferma la volontà del Milan di puntare con decisione sul talento belga. L'investimento non riguarda solamente il costo immediato del cartellino, ma comprende anche una serie di bonus e una percentuale sulla futura cessione del calciatore. Una struttura che permette allo Strasburgo di mantenere un interesse anche su un'eventuale crescita futura del valore di Moreira.