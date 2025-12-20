L’ex Montolivo sul Milan: “Non credo sia pronto per lo scudetto”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore rossonero Riccardo Montolivo ha analizzato il momento non particolarmente positivo del Milan, reduce dalla sconfitta contro il Napoli in Supercoppa. Nonostante i rossoneri occupino attualmente le posizioni alte della classifica, arrivano da diverse reti subite anche contro squadre non di prima fascia come Sassuolo e Torino. Ecco il pensiero di Montolivo, anche in ottica scudetto.

Difesa e attacco, i dubbi di Montolivo

“Sono un po’ di partite in cui il Milan è disattento, soprattutto nelle letture individuali che invece non sono mancate ad inizio stagione. 2 gol presi col Torino, 2 col Sassuolo, 2 col Napoli. Il Milan lì dietro deve assolutamente aggiustare qualcosa. I rossoneri hanno molte meno partite degli altri da giocare, che è un tema.”

Sullo scudetto:

“Il Milan non credo sia pronto per lottare per lo scudetto, ma credo abbia un bel vantaggio per il terzo e quarto rispetto a Juventus e Roma, le due che insieme ai rossoneri si giocheranno quelle posizioni. Vedo un Milan più solido sul terzo. La squadra è incompleta, stanno cercando una prima punta, soluzione che per ora non ha, ci sono altri giocatori bravi, ma per lottare ti serve un attaccante vero”.