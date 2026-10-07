Il Milan si prepara a ritrovare Luka Modrić dopo gli impegni con la Croazia. Il centrocampista è uno degli uomini più importanti a disposizione di Ruben Amorim e il suo rientro sarà particolarmente importante in vista della ripresa del campionato e del fitto calendario che attende i rossoneri.

Modrić, esperienza al servizio del Milan

Il croato rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra. La sua esperienza e la capacità di gestire i tempi della partita permettono al Milan di avere un giocatore prezioso soprattutto nelle gare più delicate.

Amorim ha già dimostrato di voler sfruttare le qualità di Modrić nel cuore della propria squadra. Il centrocampista può infatti garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco, oltre a mettere la propria esperienza al servizio dei compagni più giovani.

Il ritorno dopo la Nazionale

Terminati gli impegni con la Croazia, Modrić tornerà a disposizione dello staff rossonero per preparare la sfida contro il Sassuolo. Il tecnico dovrà però valutare attentamente le condizioni dei Nazionali, considerando il poco tempo a disposizione prima della partita.

La gestione delle energie sarà uno degli aspetti fondamentali della prossima fase della stagione.

Un ottobre pieno di appuntamenti

Il Milan è atteso da un periodo particolarmente intenso. Dopo la trasferta contro il Sassuolo arriveranno gli impegni di Europa League e altre gare importanti in campionato, fino al derby contro l'Inter.

In questo scenario, l'esperienza di Modrić può diventare ancora più preziosa. Il croato è pronto a tornare al centro del progetto rossonero e ad affrontare una fase della stagione nella quale il Milan sarà chiamato a dare continuità ai risultati.