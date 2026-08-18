Luka Modric ha parlato ai canali ufficiali del Milan, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della sua esperienza in rossonero. Dal difficile infortunio subito contro la Juventus alla decisione di proseguire la sua avventura, fino agli obiettivi per il futuro: il centrocampista croato ha ribadito tutta la sua voglia di continuare a dare il massimo per il Diavolo.

L'infortunio e la voglia di tornare

Modric ha raccontato le sensazioni vissute dopo il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi: “Non ho mai pensato che quella potesse essere la mia ultima partita con il Milan. Volevo tornare a giocare il prima possibile in questa stagione. Con la mascherina protettiva non mi sentivo particolarmente a mio agio e in campo non riuscivo a essere al meglio, ma dentro di me sapevo di voler continuare”.

Il croato ha poi spiegato di aver dovuto valutare attentamente le proprie condizioni prima di prendere una decisione definitiva: “Dovevo verificare altre cose che mi permettessero di andare avanti. Adesso sono qui e sono davvero molto felice di essere tornato”.

La delusione per il finale della scorsa stagione

Parlando del finale di stagione e della gara contro il Cagliari, Modric non ha nascosto la propria amarezza: “Se devo riassumere tutto in una parola, direi frustrazione. Fino alla parte finale della stagione stavamo facendo bene, giocando un buon calcio e ottenendo risultati. Fino a marzo eravamo in lotta per il titolo”.

Il centrocampista ha sofferto particolarmente per non aver potuto aiutare la squadra come avrebbe voluto dopo l'infortunio: “Per me è stato un momento davvero difficile. Non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e naturalmente la delusione resta”.

Nonostante il risultato finale, però, Modric ha sottolineato anche gli aspetti positivi vissuti all'interno del gruppo: “Mi sono rimaste tante cose, come l'atmosfera che si respira nel club e nello spogliatoio. Siamo sempre rimasti uniti e si è creato qualcosa di speciale. Ho sentito tanto rispetto da parte di tutti”.

La scelta di restare in rossonero

Modric ha spiegato come la decisione di prolungare la sua esperienza al Milan sia maturata nel tempo. Anche durante gli impegni con la Croazia, il pensiero era sempre rivolto ai colori rossoneri.

“Sono sempre rimasto in contatto con le persone del Milan e, anche mentre ero al Mondiale, avevo sempre il Milan in testa. Avrei potuto firmare il prolungamento per un altro anno in qualsiasi momento, ma prima volevo ascoltare il mio corpo e capire come mi sentissi, quanta fame e quanta passione avessi ancora”.

Fondamentale, nella scelta, è stata anche la fiducia dimostrata dal club: “Il Milan mi ha fatto capire quanto tenesse a me e al fatto che facessi parte di questo nuovo progetto. Era ciò di cui avevo bisogno e quello che volevo sentirmi dire. Ne ho parlato con la mia famiglia e alla fine ho deciso di rimanere”.

“Il Milan è uno dei club più grandi del mondo”

Il primo anno in rossonero ha superato persino le aspettative del fuoriclasse croato: “È stato fantastico, meglio di quanto potessi immaginare. Ho sentito l'amore fin dal primo giorno, per strada, sui social, ovunque”.

Modric ha poi parlato del legame speciale creato con l'ambiente milanista: “Quando senti così tanto affetto, l'unica cosa che vuoi fare è restituire qualcosa ai tifosi e al club, dando tutto te stesso per rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile”.

Un passaggio importante anche nel confronto con il suo passato al Real Madrid: “Ho giocato nel più grande club del mondo, ma la mia sensazione è che il Milan sia allo stesso livello. Quando arrivi qui capisci perché è uno dei club più importanti del mondo. Sono le persone che lavorano qui e i tifosi a renderlo così grande”.

Il croato ha concluso questo pensiero con parole che confermano il suo forte legame con il Diavolo: “Ho la sensazione di essere qui da tanti anni. Questo mi spinge a dare tutto me stesso. È il luogo nel quale voglio essere ed è il motivo per cui sono qui”.

L'obiettivo di Modric: vincere con il Milan

Guardando alla nuova stagione, il messaggio di Modric è chiaro: “La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile. Sono tornato con la stessa mentalità di chi arriva per la prima volta e vuole vincere”.

Per il centrocampista non bastano le parole: “Non serve parlare troppo, ora dobbiamo agire. Dobbiamo rimanere umili, lavorare duramente e restare uniti”.

E sugli obiettivi del Milan non ha dubbi: “Quando giochi in un club come questo, la cosa più naturale è voler vincere. Non puoi pensare soltanto a qualificarti in Champions League, devi puntare al massimo. Questo è il motivo per cui sono qui”.

Il messaggio ai tifosi rossoneri

Infine, Modric ha voluto rivolgere un pensiero ai sostenitori del Milan: “Voglio ringraziare tutti per il supporto che mi hanno dato dal mio arrivo. Chiedo ai tifosi di restare con noi e di sostenere il nostro progetto”.

Una promessa, infine, per la stagione che attende i rossoneri: “Posso garantire che daremo davvero tutto. È quello che i nostri tifosi meritano e speriamo di renderli orgogliosi di noi. Abbiamo bisogno di loro per vivere una grande stagione”.