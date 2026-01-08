Milan, Zeroli passa in prestito alla Juve Stabia e ritrova Abate

Ufficiale-Milan: Kevin Zeroli passa in prestito alla Juve Stabia. Ecco il comunicato del club e le prime parole del giocatore.

C’è un’ufficialità che riguarda un giocatore di proprietà del Milan, si tratta di Kevin Zeroli, giovane cresciuto nel settore giovanile rossonero, che passa alla Juve Stabia in prestito secco fino a giugno.

Zeroli era stato girato in prestito al Monza nel gennaio della scorsa stagione, quando i brianzoli erano ancora in Serie A, nell’operazione che aveva portato Bondo al Milan. In questa sessione di mercato il centrocampista classe 2005 approda dunque alla Juve Stabia per trovare più spazio e cproseguire il suo percorso di crescita. Inoltre ritroverà Ignazio Abate, che lo ha già allenato ai tempi delle giovanili del Milan.

Il comunicato ufficiale della Juve Stabia

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Kevin Zeroli, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Busto Arsizio l’11 gennaio 2005, Zeroli é cresciuto nel settore giovanile del Milan. Con il club rossonero ha esordito in Serie A il 30 dicembre 2023, nel match vinto contro il Sassuolo. Nel gennaio 2025 si è trasferito al Monza, con cui ha collezionato 8 presenze nella massima serie, mettendo a referto 1 assist, oltre a 5 presenze nella stagione in corso.

Nel suo palmarès vanta la vittoria della Supercoppa Italiana con il Milan nella stagione 2024/2025.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 21.

Il calciatore dopo aver sostenuto le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria si è messo a disposizione di mister Abate”.

Ecco anche le primissime parole di Zeroli da nuovo giocatore della Juve Stabia:

“Ringrazio il direttore per la fiducia. Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan. Ai tifosi prometto il massimo impegno per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere i nostri obiettivi. Vi aspetto al Menti. Forza Vespe!”