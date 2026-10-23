La sconfitta contro il Bournemouth è già alle spalle, ma in casa Milan c'è la necessità di trasformare la delusione europea in una risposta concreta sul campo. La squadra di Ruben Amorim è tornata a concentrarsi sul campionato e sulla trasferta contro l'Udinese, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45. Dopo il pesante 3-0 incassato in Europa League, i rossoneri sono chiamati a ritrovare solidità e continuità per riprendere il proprio cammino in Serie A.

Milan, voltare pagina dopo la sconfitta europea

La partita contro il Bournemouth ha lasciato diversi spunti di riflessione. L'espulsione di Mike Maignan e il calcio di rigore concesso agli inglesi hanno complicato la serata del Milan, che non è riuscito a evitare una sconfitta netta.

Adesso, però, non c'è molto tempo per soffermarsi sugli errori. Il calendario impone di ripartire subito e la gara contro l'Udinese rappresenta un'occasione importante per ritrovare fiducia. Servirà un approccio diverso, con maggiore attenzione nella gestione degli episodi e la capacità di mantenere equilibrio anche nei momenti più difficili.

Gonçalo Ramos torna in gruppo: da valutare la disponibilità

Tra le notizie da seguire in vista della trasferta c'è quella relativa a Gonçalo Ramos. Dopo il risentimento al polpaccio e una risonanza magnetica con esito negativo, l'attaccante ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo.

Il rientro in allenamento rappresenta un segnale incoraggiante per Amorim, ma la sua eventuale disponibilità contro l'Udinese dovrà essere valutata in base alle condizioni fisiche e alle indicazioni dello staff. Resta invece da monitorare la situazione di Samuel Chukwueze, alle prese con un problema all'anca.

Udinese-Milan, domenica un'occasione per ripartire

La sfida del Bluenergy Stadium mette in palio punti importanti per il percorso rossonero in campionato. L'obiettivo sarà lasciarsi alle spalle la serata europea e ritrovare quelle certezze mostrate nelle precedenti uscite positive.

Per Amorim sarà fondamentale ottenere una risposta dalla squadra, sia sul piano mentale sia sotto l'aspetto della prestazione. Il Milan dovrà dimostrare di saper reagire alle difficoltà senza farsi condizionare dal risultato europeo.