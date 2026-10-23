Arrivano segnali positivi in casa Milan a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, valida per l'ottava giornata di Serie A. Ruben Amorim ritrova infatti Gonçalo Ramos in gruppo, una notizia importante dopo le preoccupazioni legate al problema muscolare accusato dall'attaccante portoghese.

Gonçalo Ramos torna ad allenarsi in gruppo

Come riportato da Sky Sport, Gonçalo Ramos ha svolto regolarmente l'allenamento con il resto della squadra. Il classe 2001 aveva accusato un risentimento al polpaccio, una situazione che aveva reso necessari ulteriori accertamenti per chiarire l'entità del problema.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'attaccante ha dato esito negativo, escludendo riscontri preoccupanti dagli esami strumentali.

Udinese-Milan, Ramos punta alla convocazione

Il ritorno in gruppo rappresenta un segnale incoraggiante in vista della trasferta contro l'Udinese. Con la partita ormai alle porte, lo staff rossonero potrà valutare le condizioni del portoghese e capire se ci saranno i presupposti per averlo a disposizione.

La seduta con i compagni costituisce un passo avanti dopo i timori dei giorni scorsi. Le prossime valutazioni saranno decisive per stabilire il suo eventuale impiego, ma per il Milan si tratta sicuramente di una notizia positiva in vista del prossimo impegno di campionato.