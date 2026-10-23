Marco Pasotto, professionista del giornalismo, ha condiviso le sue riflessioni su La Gazzetta dello Sport commentando le dichiarazioni di Amorim dopo la partita Bournemouth-Milan

, professionista del giornalismo, ha espresso il suo pensiero su La Gazzetta dello Sport riguardo le affermazioni di Amorim dopo Bournemouth-Milan: "L'espulsione di Maignan, il totale assente nella statistica dei tiri in porta, il fardello di tre reti da cui fare ritorno a Milanello. Quella che avrebbe dovuto essere una gara utile per ottenere conferme, si è trasformata in una sfida mai cominciata. Un progresso ancora una volta bloccato perché questo è un Milan che, esattamente come negli anni passati, quando avanza sembra sempre destinato a retrocedere. L'Inghilterra continua a essere difficoltosa per Ruben Amorim, il quale, tra l'altro, contro il Bournemouth non aveva mai ottenuto vittorie nemmeno con lo United. Il problema principale, a dire il vero, non è neppure l’espulsione di Maignan, che ha segnato la fine della partita: la questione è che non c'era stata nemmeno una vera partita prima, anche in parità numerica, come ha riconosciuto lo stesso allenatore portoghese nel post-gara. "