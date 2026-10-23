La sconfitta di ieri continua ancora a far parlare i media italiani sulle possibilità dei rossoneri stessi
Marco Pasotto, professionista del giornalismo, ha condiviso le sue riflessioni su La Gazzetta dello Sport commentando le dichiarazioni di Amorim dopo la partita Bournemouth-MilanMarco Pasotto, professionista del giornalismo, ha espresso il suo pensiero su La Gazzetta dello Sport riguardo le affermazioni di Amorim dopo Bournemouth-Milan: "L'espulsione di Maignan, il totale assente nella statistica dei tiri in porta, il fardello di tre reti da cui fare ritorno a Milanello. Quella che avrebbe dovuto essere una gara utile per ottenere conferme, si è trasformata in una sfida mai cominciata. Un progresso ancora una volta bloccato perché questo è un Milan che, esattamente come negli anni passati, quando avanza sembra sempre destinato a retrocedere. L'Inghilterra continua a essere difficoltosa per Ruben Amorim, il quale, tra l'altro, contro il Bournemouth non aveva mai ottenuto vittorie nemmeno con lo United. Il problema principale, a dire il vero, non è neppure l’espulsione di Maignan, che ha segnato la fine della partita: la questione è che non c'era stata nemmeno una vera partita prima, anche in parità numerica, come ha riconosciuto lo stesso allenatore portoghese nel post-gara. "
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