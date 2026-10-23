La sconfitta contro il Bournemouth lascia amarezza in casa Milan. Dopo il 3-0 subito nella terza giornata della League Phase di Europa League, Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di MilanTV per commentare la prestazione rossonera. Il difensore ha sottolineato le difficoltà incontrate durante la gara e la necessità di concentrarsi subito sui prossimi impegni.

Pavlovic a MilanTV: “Stasera non ha funzionato nulla”

“Penso che fin dall'inizio la partita non sia andata bene, e poi con due rigori contro e un uomo in meno diventa tutto ancora più difficile. Devo dire che adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima gara, perché stasera non ha funzionato nulla, c'è poco da dire”.

Milan, Pavlovic guarda avanti: “Dobbiamo dimenticare quello che è successo”

Il difensore rossonero ha poi richiamato l'attenzione sul calendario e sull'importanza di non lasciarsi condizionare troppo dalla sconfitta europea.

“Abbiamo molte partite, e tutte importanti: ecco perché dobbiamo dimenticare quello che è successo stasera e rimanere focalizzati sui prossimi impegni”.

Il messaggio di Pavlovic è chiaro: archiviare la serata negativa e ripartire subito. Per il Milan sarà fondamentale analizzare gli errori commessi contro il Bournemouth e ritrovare concentrazione in vista delle prossime sfide.