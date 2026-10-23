La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth lascia al Milan diversi aspetti da analizzare, a partire dagli episodi che hanno indirizzato la partita. Al termine della sfida valida per la terza giornata della League Phase di Europa League, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di MilanTV, soffermandosi sul rigore iniziale, sull'espulsione e sulla reazione della squadra in inferiorità numerica.

Amorim analizza la sconfitta contro il Bournemouth

“Ovviamente, il rigore all'inizio e poi l'espulsione hanno ucciso la partita. Però mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso in dieci uomini: abbiamo cercato di spingere in avanti e di prenderci dei rischi nel finale, poi abbiamo subito il terzo gol che ha chiuso definitivamente i giochi. Dobbiamo evitare questo tipo di errori. Abbiamo bisogno di rimanere sempre in undici giocatori in campo, perché in undici possiamo cambiare qualsiasi partita, mentre oggi non era la nostra serata”.

Amorim guarda avanti: “Dobbiamo tornare forti”

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza di voltare pagina, senza rinunciare a un'analisi approfondita degli errori commessi contro gli inglesi.

“Ora dobbiamo tornare a Milanello per preparare la prossima gara e concentrarci su quella. Quando vinci non hai tempo di pensarci troppo, quando perdi devi andare avanti; tuttavia, dobbiamo analizzare alcuni dettagli di questa partita che ci aiuteranno a non ripetere certi sbagli”.

Infine, Amorim ha voluto ringraziare i sostenitori rossoneri che hanno accompagnato la squadra anche nei momenti più difficili della serata: “Oggi è stata dura per noi ed è stata dura per i nostri tifosi presenti allo stadio, che anche mentre stavamo perdendo continuavano a cantare per noi. Il nostro dovere ora è preparare la partita, recuperare le energie e tornare forti per il prossimo appuntamento”.