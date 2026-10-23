La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth impone al Milan una riflessione sugli errori commessi e sull'approccio alla partita. Al termine della sfida di Europa League, Ardon Jashari è intervenuto ai microfoni di MilanTV, analizzando le difficoltà incontrate dalla squadra, dal primo rigore all'espulsione che ha complicato ulteriormente la serata rossonera.

Jashari a MilanTV: “Dovevamo affrontarla come una battaglia”

“È stata davvero una partita dura fin dal primo secondo, ma penso che in gare di questo tipo dobbiamo essere più pronti fin dall'inizio, affrontando la sfida come una battaglia, soprattutto nei duelli, per poi riuscire a fare il nostro gioco. Oggi non ci siamo riusciti, e poi ovviamente abbiamo subito un primo rigore molto sfortunato, arrivato a sorpresa per tutti, compresi i giocatori in campo”.

Jashari indica cosa migliorare dopo il Bournemouth

Il centrocampista rossonero ha poi sottolineato quanto l'inferiorità numerica abbia reso ancora più difficile affrontare una squadra aggressiva come quella inglese.

“Dopo il cartellino rosso, giocare in trasferta contro un avversario di questo tipo, che fa della grinta la sua forza, è diventato ancora più complicato ed è stato difficile esprimere il nostro calcio. Comunque, come ho detto, dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti in questo tipo di partite, e non solo dal punto di vista della qualità tecnica”.