Milan, le top news di giornata: rientri e incognita Leao

Milan, verso la sfida contro il Napoli: rientri dei nazionali, condizioni di Rafael Leao e possibili scelte di Allegri per l’attacco.

Proseguiranno anche oggi gli allenamenti in casa Milan verso la sfida di Napoli di lunedì. Gradualmente rientreranno tutti i nazionali che ormai da martedì hanno terminato i loro ultimi impegni. Nell’allenamento di ieri sono rientrati anche Mike Maignan e Fikayo Tomori, e oggi è previsto il rientro di Davide Bartesaghi, David Odogu, Zachary Athekame e Adrien Rabiot, che si uniranno ai compagni rimasti a Milanello durante la sosta. Domani rientreranno anche gli ultimi giocatori, quelli che hanno disputato le ultime amichevoli internazionali negli USA.

Leao in dubbio: Allegri valuta le alternative per l’attacco

Da segnalare, nell’allenamento di ieri, anche la presenza di Rafael Leao, che è tornato dal Portogallo, dove era andato non per la Nazionale ma per effettuare terapie nel tentativo di risolvere la pubalgia. Il numero 10 rossonero però non sembra ancora ristabilito: ieri infatti si è allenato a parte, svolgendo un lavoro personalizzato, così come Matteo Gabbia. Il centrale italiano sarà out per la gara del Maradona e, a questo punto, è a rischio anche Leao.

Ci sono ancora possibilità di vederlo tra i convocati, ma tutto dipenderà dall’allenamento di oggi. Se il report odierno dirà che Leao è rientrato regolarmente in gruppo, allora ci sono ottime possibilità di vederlo almeno in panchina lunedì. Ma se il portoghese dovesse dare forfait, chi giocherebbe al suo posto?

Per l’altro posto in attacco ci sentiamo innanzitutto di dare per certa la presenza di Christian Pulisic dall’inizio: nonostante non sia ancora rientrato a Milanello, è lui il titolare. In più è in crescita a livello fisico e Allegri non dovrebbe fare a meno di lui in una gara così importante.

L’incognita è proprio chi prenderà il posto di Leao. Tre le opzioni: la punta di peso Niclas Fullkrug, il rientrante Santi Gimenez o il rilancio di Cristopher Nkunku. Secondo noi la terza ipotesi è la più probabile. Nkunku è un po’ che non si vede dall’inizio e Allegri, contro una squadra solida e rocciosa dietro come il Napoli, potrebbe decidere di partire con un attacco leggero ma molto tecnico, che non dia punti di riferimento alla difesa avversaria.

Vedremo cosa deciderà di fare Allegri. Intanto c’è la data e l’orario della conferenza stampa: essendo la partita lunedì e domenica il giorno di Pasqua, il mister non parlerà come di consueto alla vigilia ma il giorno prima, sabato alle 14.30.