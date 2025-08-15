Milan, reso noto il numero di maglia del terzino Athekame

Il nuovo acquisto del Milan Athekame è pronto per cominciare la sua avventura in Italia e in Serie A. Formalizzati gli ultimi dettagli

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, chiudendo un nuovo rinforzo per la corsia destra. La strategia è chiara: aggiungere qualità e profondità in ogni reparto, senza attendere le ultime ore di trattativa. Zachary Athekame è ufficialmente pronto a vestire il rossonero. Il terzino destro svizzero è arrivato ieri mattina all’aeroporto di Linate, accolto da un clima di attesa e curiosità. Nessuna sosta, nessun passaggio intermedio in seguito. Dall’aeroporto si è diretto alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. I controlli sono durati gran parte della mattinata, con il giocatore sorridente e disponibile ai primi scatti con la nuova realtà. Terminata la parte sanitaria, Athekame si è trasferito direttamente a Casa Milan, dove ad attenderlo c’erano i dirigenti per la firma del contratto.

In sede per la firma

Il momento più atteso è arrivato in sede: stretta di mano, foto di rito e la maglia che lo accompagnerà nella nuova avventura. Sul dorso, il numero 24. Un numero che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e che già in molti assoceranno al suo debutto in Serie A. L’ufficialità è attesa a ore, ma Athekame è di fatto un nuovo elemento della rosa rossonera. Il suo arrivo garantisce nuove soluzioni per la fascia destra, con un profilo giovane, atletico e pronto a inserirsi nei meccanismi di squadra. Il Milan lo avrà a disposizione sin da subito, puntando a farlo ambientare velocemente per poter contare su di lui già nelle prime gare ufficiali della stagione.