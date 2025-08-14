Milan, novità sul futuro di Musah: cosa filtra sui sondaggi...

Tiene banco il futuro di Yunus Musah: il centrocampista statunitense è ancora diviso fra la permanenza al Milan e l'idea di cessione

Nelle discussioni di mercato che accompagnano l’estate rossonera, non tutte le trattative percorrono la strada dell’accelerazione. Il caso di Yunus Musah ne è un esempio. Secondo il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, non ci sarebbero reali segnali di un nuovo avvicinamento del Napoli: la società partenopea starebbe infatti valutando altri profili per rinforzare la mediana. Musah, arrivato al Milan due stagioni fa dal Valencia, è considerato un giocatore duttile, capace di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. La sua energia e la capacità di coprire ampie porzioni di campo ne fanno un elemento appetibile per il gioco di Allegri, ma non indispensabile per la dirigenza, che potrebbe comunque ascoltare offerte davvero significative.

Incertezza Musah

Dal lato Napoli, la priorità sembra essere un centrocampista con caratteristiche più da regista o da costruttore di gioco, figure che permettano ad Antonio Conte di dare maggiore fluidità alla manovra. In questo senso, Musah, più incline alla corsa e all’aggressività, non sarebbe più il profilo primario. Non si esclude che i contatti possano riaprirsi in caso di evoluzioni sul mercato o di opportunità economiche favorevoli, ma al momento la pista appare decisamente raffreddata. Per il Milan, la permanenza dello statunitense significherebbe mantenere un’alternativa valida per rotazioni e gestione delle energie, in un’annata che vedrà i rossoneri impegnati su due fronti.