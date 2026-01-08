Milan, ecco come sta andando il recupero di Santi Gimenez

Come procede il recupero di Gimenez dopo l’operazione alla caviglia? La ricostruzione dell'infortunio e ciò che filtra sui tempi di rientro.

Eravamo rimasti all’operazione perfettamente riuscita per Santi Gimenez, andato sotto i ferri per cercare di risolvere definitivamente il problema alla caviglia che si portava dietro ormai da diverso tempo.

In queste ultime settimane si è parlato davvero poco di lui. Un po’ perché, essendo fuori per infortunio, non era a disposizione di Allegri per scendere in campo; un po’ perché l’arrivo di Fullkrug ha catalizzato gran parte dell’attenzione, essendo proprio il giocatore scelto per sostituirlo e colmare la lacuna che si era creata in attacco.

In aggiunta, con un infortunio che si prospetta ancora lungo, Gimenez è stato di fatto messo fuori dai giochi anche dai discorsi legati al mercato di gennaio. Nonostante fosse spesso al centro di voci e discussioni, un giocatore con davanti ancora più di due mesi di stop non rappresenta un profilo appetibile in un mercato di riparazione, dove solitamente si cercano profili pronti subito.

Il recap dell’infortunio e il ritorno a Milanello

Gimenez è stato operato il 19 dicembre 2025 ad Amsterdam: l’intervento consisteva in una pulizia artroscopica della caviglia destra. Dopo questo tipo di operazione il tempo di recupero è di circa due mesi, ma considerando che prima dell’intervento il giocatore era rimasto fermo quasi due mesi tentando una terapia conservativa, lo stop complessivo è già di circa quattro mesi.

A questo va aggiunto il tempo necessario per la riatletizzazione e per il recupero della condizione fisica: dopo uno stop così lungo serve di fatto una nuova preparazione, che inevitabilmente allunga ulteriormente i tempi di rientro. Basti pensare che l’ultima partita giocata da Gimenez risale al 28 ottobre contro l’Atalanta, gara nella quale ha accusato il problema.

Possiamo quindi ipotizzare un suo ritorno in campo tra fine marzo e inizio aprile. Nel frattempo, nella giornata di ieri, Gimenez è tornato a Milanello, dove ha iniziato la primissima fase della sua riabilitazione.