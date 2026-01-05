Di Canio su Fullkrug: “È uno dominante, può fare la differenza”

Di Canio analizza l’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan: caratteristiche, gestione fisica e possibile impatto nel sistema di Allegri.

Intervenuto al Club di Sky Sport, l’ex calciatore e oggi opinionista Paolo Di Canio ha commentato l’ultimo acquisto messo a segno dal Milan, ovvero l’attaccante tedesco Niclas Fullkrug. Da ottimo conoscitore della Premier League, Di Canio ha parlato dell’avventura sfortunata di Fullkrug al West Ham e di ciò che, secondo lui, può offrire al Milan. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Di Canio

“Fullkrug è un guascone, è empatico. Ha faticato e ha avuto tanti infortuni al West Ham: 5 o 6 infortuni muscolari in un anno e mezzo. Qui al Milan deve staccare, è uno dominante: va gestito bene perché è uno che può fare la differenza. Tra lui e Loftus-Cheek, 1.90 e 1.90, cominci non solo sui calci piazzati ma anche sulle giocate libere a fare la differenza”.