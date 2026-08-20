Ecco cosa ha dichiarato il nuovo attaccante del Milan Goncalo Ramos

“Significa molto, poiché nell'attuale panorama calcistico l'allenatore riveste un’importanza fondamentale. È lui a decidere chi scende in campo, e io desidero far parte di squadre che attaccano e controllano le partite. Questa è la filosofia del nostro tecnico, e per me è stato molto significativo: sono stato davvero contento quando l'ho sentito affermare ciò”.

Come ti trovi a lavorare con Ruben Amorim?

“È la mia prima esperienza con lui. Lo conosco per il lavoro svolto con altre squadre negli ultimi anni. Collaborare con lui è motivante. Apprezzo la sua visione del calcio e la possibilità di farne parte”.

Bucciantini su Ramos

Il calciomercato delcontinua a crescere giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficializzato l'arrivo di Diego Moreira, mentre la rosa disi è arricchita anche cone ovviamente il nuovo esterno belga. Tuttavia, ci sono anche molte questioni aperte riguardo al mercato in uscita.ha suscitato l'interesse della Premier League, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. Anche la situazione di Nkunku potrebbe presto evolversi, con un possibile ritorno in Germania al Lipsia.

Oggi è stato presentato presso lo Store di Via Dante anche Gonçalo Ramos. Questa è una sintesi delle dichiarazioni di Bucciantini su Sky Calcio l'Originale riguardo al nuovo portoghese del Milan:

“Il passaggio da Giroud a Ramos ha portato il Milan a non avere attaccanti in grado di occupare efficacemente l'area di rigore, ma solo fantasmi e giocatori mai consolidati. A me piace il portoghese, proviene dalla squadra più forte al mondo e cerca di affermarsi nel Milan. Inoltre, i rossoneri hanno Jorge Mendes tra i loro contatti, vedremo quali sviluppi ci saranno. ”