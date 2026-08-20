Proprio oggi, il nuovo bomber del Milan ha rilasciato poche dichiarazioni sulla sua nuova fase al Milan
Leao-Milan, addio in estate?
Ecco cosa ha dichiarato il nuovo attaccante del Milan Goncalo RamosL'approccio offensivo di Amorim ha avuto un ruolo nella tua decisione di unirti al Milan?
“Significa molto, poiché nell'attuale panorama calcistico l'allenatore riveste un’importanza fondamentale. È lui a decidere chi scende in campo, e io desidero far parte di squadre che attaccano e controllano le partite. Questa è la filosofia del nostro tecnico, e per me è stato molto significativo: sono stato davvero contento quando l'ho sentito affermare ciò”.
Come ti trovi a lavorare con Ruben Amorim?
“È la mia prima esperienza con lui. Lo conosco per il lavoro svolto con altre squadre negli ultimi anni. Collaborare con lui è motivante. Apprezzo la sua visione del calcio e la possibilità di farne parte”.
Bucciantini su RamosIl calciomercato del Milan continua a crescere giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficializzato l'arrivo di Diego Moreira, mentre la rosa di Ruben Amorim si è arricchita anche con Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e ovviamente il nuovo esterno belga. Tuttavia, ci sono anche molte questioni aperte riguardo al mercato in uscita. Tomori ha suscitato l'interesse della Premier League, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. Anche la situazione di Nkunku potrebbe presto evolversi, con un possibile ritorno in Germania al Lipsia.
Oggi è stato presentato presso lo Store di Via Dante anche Gonçalo Ramos. Questa è una sintesi delle dichiarazioni di Bucciantini su Sky Calcio l'Originale riguardo al nuovo portoghese del Milan:
“Il passaggio da Giroud a Ramos ha portato il Milan a non avere attaccanti in grado di occupare efficacemente l'area di rigore, ma solo fantasmi e giocatori mai consolidati. A me piace il portoghese, proviene dalla squadra più forte al mondo e cerca di affermarsi nel Milan. Inoltre, i rossoneri hanno Jorge Mendes tra i loro contatti, vedremo quali sviluppi ci saranno. ”
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