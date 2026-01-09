Milan, Rabiot: “Inter e Napoli più forti ma noi possiamo sfidarli”

Adrien Rabiot analizza il pareggio del Milan contro il Genoa: la fiducia in Allegri e il confronto con Inter e Napoli in chiave scudetto.

In seguito al deludente pareggio ottenuto ieri sera a San Siro contro il Genoa, si è presentato davanti ai giornalisti anche il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, rispondendo ad alcune domande sulla gara. Ecco come ha commentato la partita e non solo ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Rabiot

“Possiamo e potevamo fare meglio stasera, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto tanti errori a livello tecnico, c’è qualità in squadra, possiamo migliorare”.

Su mister Allegri:

“Lui è sempre positivo, è l’allenatore, deve dimostrare fiducia e avere un approccio positivo perché ci sono tanti giovani. Poi non è che siamo ultimi, avremmo ovviamente voluto vincere, ma siamo attaccati all’Inter e c’è anche una partita importante domenica. Il mister è sempre così, non è che in spogliatoio abbia urlato, è stato tranquillo, ci ha detto sia le cose buone che quelle meno buone. Dobbiamo lavorare perché ultimamente quando entriamo in campo con le piccole facciamo fatica a trovare il gol e subiamo tanto”.

Se Inter e Napoli sono favorite rispetto al Milan:

“Vero, l’Inter e il Napoli hanno giocatori più forti, più qualità e una rosa più larga, questo è vero, ma poi per come lavoriamo noi, la mentalità che abbiamo, possiamo sfidarli. Poi vedremo alla fine ovviamente, ma abbiamo le nostre qualità e lo sappiamo”.

Sul tornare a breve a giocare una volta alla settimana:

“Non so se ci porterà un vantaggio, diciamo sempre che chi gioca le coppe è svantaggiato, ma alla fine hai più ritmo e se vinci sei positivo e hai più entusiasmo. Per me non è più facile quando giochi una partita a settimana, alcuni sono più delusi perché giocano meno. Ovviamente lavoriamo bene e abbiamo tempo di preparare le partite, ma non è per forza un vantaggio secondo me”.