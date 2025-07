Milan, fra un’ora inizia la vendita per chi era in lista d’attesa: il punto

Fra un'ora esatta, alle 13, il Milan aprirà le vendite agli abbonamenti per la prossima stagione a chi si era scritto alla lista di attesa

Il Milan si prepara a riaprire le porte di San Siro a una nuova ondata di passione rossonera. Il club, alle 12 esatte di oggi, aprirà un’importante finestra dedicata ai tifosi più fedeli: quelli che, pur restando esclusi nella prima fase, hanno scelto di iscriversi alla “Waiting List”. Oggi dunque, 23 luglio, dalle ore 12.00 alle 23.59, sarà il momento tanto atteso: tutti coloro che si erano registrati in lista d’attesa potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2025/26. Si tratterà di una finestra esclusiva e a tempo limitato, nella quale sarà possibile scegliere un posto tra quelli rimasti disponibili al termine della prima fase di vendita.

La volontà del club

Il Milan conferma così la volontà di premiare la fedeltà e la pazienza dei suoi tifosi, offrendo loro una seconda possibilità per vivere da protagonisti le emozioni del prossimo campionato. La domanda resta altissima e il club invita i supporter interessati ad agire rapidamente. La nuova stagione si preannuncia carica di aspettative e spettacolo, e San Siro sarà ancora una volta il cuore della passione rossonera. Per chi sogna di esserci, la data di oggi è da cerchiare in rosso.