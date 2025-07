Ufficiale: Pobega lascia il Milan, va al Bologna

Tommaso Pobega lascia ufficialmente il Milan: passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato e tutti i dettagli.

Dopo il messaggio d’addio pubblicato ieri sui social, ora è arrivata anche l’ufficialità: Tommaso Pobega lascia il Milan e passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato pubblicato dal club rossonero:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC.

Il Club ringrazia Tommaso per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.”

Un lungo percorso in rossonero

Pobega lascia il Milan dopo un percorso lungo e fatto di crescita costante. Entrato nel settore giovanile rossonero nel 2013, vi è rimasto fino al 2018 prima di girare in prestito tra Ternana, Pordenone, Spezia e Torino. Anni che gli hanno permesso di mettersi in mostra e guadagnarsi il ritorno alla base.

Tra il 2022 e il 2024 ha fatto parte della rosa della prima squadra, vivendo due stagioni in rossonero prima del passaggio al Bologna, dove ha giocato lo scorso anno. I rossoblù hanno deciso di puntare su di lui in maniera definitiva: l’accordo con il Milan prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro e un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni.