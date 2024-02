News Milan / Nuovo allenatore, colpo di scena: “Ora il Milan pensa a…”

Il tema panchina rimane centralissimo in ambiente Milan, con tantissime news e voci che parlano proprio di quanto potrebbe succedere al termine di questa stagione. Stefano Pioli rimane in bilico nonostante gli ultimi risultati postivi. Il Milan effettivamente è rientrato in corsa quantomeno per il secondo posto ed è approdato - seppur non brillando - agli ottavi di finale di Europa League.