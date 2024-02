Pioli in conferenza: “Atalanta fastidiosa, domani gara importante per la classifica”

Domani il Milan scenderà in campo contro l’Atalanta. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Giulia Benedetti Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 10:53)

Domani alle 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro l’Atalanta per la 26esima giornata di campionato. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“La partita di domani è molto importante per la classifica e perchè dobbiamo cominciare a vincere dopo domenica scorsa. Noi, l’Inter e l’Atalanta siamo le squadre che hanno fatto più punti nelle ultime settimane, quindi domani dovremo fare bene”.

“Noi dovevamo ancora superare il turno precedente. Ora siamo entrati negli ottavi, quindi ce la giochiamo anche noi. Tutte le squadre che ora sono lì vogliono vincere l’EL”.

“Dopo la partita di Europa, faremo sempre la conferenza stampa prima dell’allenamento così non vi posso dire niente (ride, ndr). Ancora non so come sta il gruppo, Kalulu sta bene. Tomori sta meglio, ci stiamo avvicinando al ritorno di molti giocatori. Calabria dovrebbe allenarsi oggi con la squadra”.

“Credo che dipende dalla pressione che fai che può essere determinante per la fase difensiva. Cercheremo di lavorare su quello per fermare la zona offensiva della Dea”.

“I giocatori che stanno rientrando possono dare solo una mano perché sono forti, è importante recuperarli soprattutto per le molte sfide che ora avremo”.

“Non ero preoccupato dal sorteggio. Tutto dipende da noi, non dagli avversari. In europa non esistono squadre facili a questo punto della competizione. Il destino in EL dipende da noi e dalle nostre prestazioni, qualsiasi avversario andava bene”.

“L’atalanta sta bene, ci ha già sconfitto due volte. Oggi lavoreremo per cercare di fare bene e battere l’avversario”.

“Fa differenza giocare il giovedì, basta pensare alla partita di domani. La Dea ha avuto una settimana per preparare la gara a differenza nostra. Ha fatto molti punti da quando è uscita dalla competizione europea. Ma noi vogliamo essere protagonisti in EL e continuare a esserlo in campionato. Le difficoltà aumentano ma noi vogliamo fare bene. Domani è una sfida importante per la nostra classifica”.

“Delle critiche meno se ne parla e meglio è, perché ci fondiamo solo sulle cose negative e non voglio. Pensiamo a domani, al fatto che tutti sono pronti a dare il loro contributo”.

“Che Gasperini stia facendo un lavoro eccezionale lo sappiamo. È da 10 anni all’Atalanta e sta facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda De Ketelaere io ricordo i vostri sguardi quando lo scorso anno dicevo che era un bravo giocatore. Charles ha buone qualità e Gasperini è stato bravo a trovare la posizione giusta per le sue caratteristiche. È un giocatore forte al quale dobbiamo prestare molta attenzione”.

“Non credo che l’Atalanta sia forte solo nelle ripartenze. Dovremo essere una squadra compatta e aggressiva, lo decideranno i nostri attaccanti come andare aggressivi sugli avversari. Abbiamo però le caratteristiche per cercare di segnare molti gol”.

“Ripeto che vogliamo essere protagonisti in tutte e due le competizioni. Non ho solo 11 titolari, ma un gruppo forte dal quale attingere. Credo che veniamo giudicati solo dai risultati ed è giusto così. La formazione migliore sarà quella che schiererò domani sperando di fermare l’avversario, in base ai recuperi e a chi sta nella forma migliore”.

“Per il calendario c’è il club che sta lavorando e discutendo e lo farà nelle sedi opportune”.

“Non sono finiti i miracoli di Maignan, che rimane uno dei migliori al mondo. Ha l’ossessione di diventare il migliore. Lui si è sempre migliorato da qualsiasi situazioni. Se qualcosa non gli riesce, lavora per migliorarla”.

“Pulisic e Chukwueze credo che hanno le stesse caratteristiche. Pulisic lavora e fa gol, lo stesso deve fare Chukwueze. Bennacer non so come sta, ha giocato un’ora domenica e giovedì. Oggi li vedrò, gli parlerò e cercherò di capire chi schierare dall’inizio”.

“Ho gli ingredienti giusti per far sì che la squadra sia equilibrata e possa ottenere dei risultati positivi. Se togliamo la partita di Monza, abbiamo concesso tre tiri in meno rispetto al passato. A Monza abbiamo subito dei gol evitabili e abbiamo commesso l’errore di provare a vincere la partita sul 2-2. Ma dobbiamo provare a fare sempre meglio”.

“Kjaer è un leader, ha una grande qualità in campo perché sa parlare in campo al momento giusto. Sicuramente Gabbia può essere agevolata dalla presenza di Kjaer, ma le sue prestazioni sono di alto livello a prescindere dal compagno. Matteo sta facendo molto bene e deve continuare così”.

“I nostri numeri dicono quello, ci stiamo lavorando. Domani giochiamo in casa, perciò possiamo essere fiduciosi”.

“Dobbiamo essere forti nei duelli domani. Ci sarà molta pressione individuale che dobbiamo alzare, perché loro su questo hanno un alto livello. L’Atalanta è fastidiosa e perciò noi dobbiamo cercare di essere più fastidiosi di loro”.

