Milan, Pioli sorride: rientrano Kalulu e Calabria. Tomori tornerà con la Lazio

Il tecnico avrà di nuovo a disposizione dei giocatori fondamentali per cercare di mettere la parola fine ad alcuni problemi che stanno colpendo la squadra

Redazione Il Milanista 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 11:57)

La difesa rossonera sarà presto al completo. In questo modo mister Pioli spera di risolvere il problema dei troppi gol subiti. Ieri Pierre Kalulu, Davide Calabria e Fikayo Tomori hanno lavorato tutti e tre in gruppo e quindi sono ad un passo dal tornare in campo.

Secondo La Gazzetta dello SportKalulu e Calabria saranno i primi a rientrare e dovrebbero essere convocati per il match di domani con l'Atalanta. Il centrale francese manca ormai da diversi mesi e si tratta di un recupero importante visto che può giocare sia in mezzo alla difesa che sulla fascia. L'ex Lione si era infortunato gravemente il 29 ottobre durante Napoli-Milan ed ora è pronto a rientrare.

Contro la Dea si rivedrà almeno in panchina Davide Calabria fuori per un problema muscolare rimediato durante Milan-Napoli di due settimane fa. Tomori invece dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la trasferta di Roma con la Lazio. L'inglese non gioca dal 22 dicembre nella gara contro la Salernitana.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.