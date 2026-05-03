It’s matchday: tra poche ore il Milan affronta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, calcio d’inizio alle ore 15. Vediamo ora le ultimissime novità in vista del match.

Siamo al rush finale per la Champions e, come fatto capire ieri da mister Max Allegri in conferenza stampa, la priorità è il raggiungimento dell’obiettivo. Solo una volta centrato si potrà iniziare a discutere in merito al mercato o alla permanenza o meno dei vari giocatori. Prima della fine della stagione o della eventuale matematica qualificazione, molte sono chiacchiere, anche perché essere in Champions League comporta circa 100 milioni in più di introiti, che in ottica di costruzione della squadra pesano eccome.

Vincere contro il Sassuolo significherebbe anche agganciare il Napoli al secondo posto in classifica: lo scudetto è ormai irraggiungibile, ma puntare al secondo posto sarebbe comunque una piccola soddisfazione in più. Aspettando il risultato della Roma, mettiamo che dovesse vincere con la Fiorentina e anche le altre gare: sono 6 i punti che il Milan deve fare per finire aritmeticamente tra le prime quattro.

Le novità di formazione per il Milan

Passiamo ora alle scelte diper il match. C’è qualche cambio rispetto allo 0-0 contro la. Ovviamente c’è da sostituire, che ha finito la stagione in anticipo: al suo postodovrebbe schieraredall’inizio. Sulla fascia sinistra invece l’altra novità dovrebbe essereal posto die, infine, in attacco la sorpresa riguarda l’esclusione iniziale di: accanto aci saràdal primo minuto. Per il resto tutto confermato. Occasione ghiotta per tutti e tre, che quest'anno hanno fatto più panchina che campo, per dimostrare di essere all'altezza delanche in ottica futura. Soprattutto perpotrebbe essere l'ultima chance.

Occhio infine ai diffidati rossoneri, quattro di loro saranno in campo dall’inizio: Estupinan, Leao, Fofana e Saelemaekers; mentre l’altro, Athekame, partirà dalla panchina.